Rießle führt in Lahti deutschen Dreifachsieg an!

Überraschung! Erstmals in dieser Saison heißt der Sieger einer Konkurrenz der Nordischen Kombinierer nicht Eric Frenzel, sondern Fabian Rießle! Rießle setzte sich am Sonntag am WM- Schauplatz Lahti im Finish 4,6 Sekunden vor Frenzel durch, Johannes Rydzek (+ 11,6) komplettierte das DSV- Triple. Österreichs bester Mann war überraschend der Ramsauer Franz- Josef Rehrl (+ 51,3) auf dem sehr guten siebenten Rang.