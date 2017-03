Prommegger erobert Gesamtweltcup mit Platz 13

Doppel- Weltmeister Andreas Prommegger hat sich zum dritten Mal den Gesamtweltcupsieg in der Snowboard- Parallelwertung gesichert. Der Salzburger schied am Samstag beim Saisonfinale in Winterberg im Slalom zwar schon in der ersten K.o- Runde aus, Platz 13 reichte ihm aufgrund des Viertelfinal- Ausscheidens von Radoslaw Jankow (BUL) aber zur nächsten großen Kristallkugel nach 2012 und 2013.