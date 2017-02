Platz zwei! Kraft in Pyeongchang wieder stark

Kraft reduzierte im Skisprung- Weltcup als Zweiter seinen Rückstand auf den Polen Kamil Stoch, der den sechsten Tagesrang belegte, auf 60 Punkte.

Ergebnis:

1. Maciej Kot (POL) 256,2 (108,5/110,5)

2. Stefan Kraft (AUT) 252,2 (106,0/107,0)

3. Andreas Wellinger (GER) 240,8 (99,0/112,0)

4. Peter Prevc (SLO) 240,0 (109,0/102,0)

5. Daniel- Andre Tande (NOR) 238,8 (111,5/104,5)

6. Kamil Stoch (POL) 231,7 (100,0/107,5)

7. Jewgenij Klimow (RUS) 230,5 (107,0/106,0)

8. Dawid Kubacki (POL) 228,3 (101,5/105,5)

9. Andreas Wank (GER) 226,3 (102,0/103,0)

10. Robert Johansson (NOR) 224,6 (102,5/111,5)

11. Roman Koudelka (CZE) 221,9 (98,0/103,5)

12. Stephan Leyhe (GER) 218,8 (101,0/102,0)

13. Michael Hayböck (AUT) 217,9 (99,5/104,5)

14. Anze Lanisek (SLO) 217,4 (109,0/92,0)

15. Clemens Aigner (AUT) 217,0 (108,0/94,5)

16. Halvor Egner Granerud (NOR) 216,4 (102,5/104,5)

17. Andreas Stjernen (NOR) 215,9 (100,5/102,5)

18. Piotr Zyla (POL) 213,0 (106,5/96,5)

19. Denis Kornilow (RUS) 212,9 (99,5/106,0)

20. Manuel Fettner (AUT) 212,8 (97,0/105,0)

21. Taku Takeuchi (JPN) 208,0 (104,0/93,0)

22. Alexej Romaschow (RUS) 205,3 (102,0/103,0)

23. Jernej Damjan (SLO) 205,2 (102,0/97,0)

24. Domen Prevc (SLO) 204,8 (105,0/92,5)

25. Karl Geiger (GER) 204,7 (107,0/88,0)

26. Mackenzie Boyd- Clowes (CAN) 204,2 (107,0/91,0)

27. Markus Schiffner (AUT) 203,6 (100,5/97,0)

28. Ville Larinto (FIN) 198,5 (99,0/99,0)

29. Jakub Janda (CZE) 194,6 (99,5/92,5)

30. Kaarel Nurmsalu (EST) 189,3 (107,0/85,5)

nicht für das Finale qualifiziert u.a.: 32. Stefan Huber - 40. Philipp Aschenwald (beide AUT)