ORF kämpft auch um Kitzbühel und Bundesliga!

Der ÖSV hat die TV- Rechte für alle Weltcup- Heimrennen von Sölden bis Kitz für die Saison 2017/18 ausgeschrieben, auch die Bundesliga vergibt die Liga- Rechte ab 2018/19 neu.

Freilich ist der ORF zuversichtlich, in beiden Fällen den Zuschlag zu erhalten. In Deutschland verloren ARD und ZDF dagegen etwa die Rechte an Olympischen Spielen bereits. Die werden dort von Eurosport gezeigt.

Ähnliches droht dem ORF und somit den Gebührenzahlern in vielen Bereichen zumindest in naher Zukunft nicht: Olympia 2018 und 2020 sind gesichert, so wie die Formel 1 bis 2019 und im Fußball die EURO 2020 ebenso wie die nächsten beiden Weltmeisterschaften.

Anja Richter, Kronen Zeitung