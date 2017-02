ÖSV startet mit 24 Athleten in die Nordische WM

Bereits zum siebenten Mal und damit öfter als jeder andere Ort ist Lahti ab Mittwoch Gastgeber der Nordischen Ski- Weltmeisterschaften. Auf den Schanzen und Loipen der finnischen Stadt werden an elf Tagen insgesamt 21 Bewerbe ausgetragen. Das 24- köpfige ÖSV- Aufgebot besitzt Chancen im Springen und in der Nordischen Kombination. Neben den neun Skispringern und sieben Nordischen Kombinierern sollen in Finnland bis 5. März acht Langläufer für Rot- Weiß- Rot in die Konkurrenzen gehen.