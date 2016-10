ÖSV- Lady Brunner stark - aber Gut in eigener Liga

Starker Saisonauftakt von Stephanie Brunner! Die junge ÖSV- Läuferin belegte am Samstag beim beim ersten RTL in Sölden sensationell Platz vier. Eine überstrahlte allerdings alles: Die Schweizerin Lara Gut fuhr in ihrer eigenen Liga und siegte überlegen, nämlich mit 1,44 Sekunden Vorsprung auf die US- Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Auf Platz drei landete Marta Bassino (+1,93).