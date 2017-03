ÖSV- Herren gehen im Cross- Bewerb leer aus

Österreichs Herren sind am Sonntag bei den Snowboard- Weltmeisterschaften in der Sierra Nevada im Cross- Bewerb ohne Medaillen geblieben. Als bester ÖSV- Athlet wurde Markus Schairer Achter, Alessandro Hämmerle landete an der elften Stelle. Gold ging an den französischen Olympiasieger Pierre Vaultier, bei den Damen setzte sich die US- Amerikanerin Lindsey Jacobellis durch.