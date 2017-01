ÖSV- Duo auf Podestkurs - Schlieri "mit Gänsehaut"

Im Mittelpunkt stand an diesem Tag aber die Rückkehr des Weltcup- Rekordsiegers. Mit 53 Einzel- Siegen führt Schlierenzauer nach wie vor die ewige Bestenliste an. "Es war wunderschön. Ich hatte Gänsehaut", so der Tiroler nach seinem Sprung auf 120,5 Meter, was leider nicht für den zweiten Durchgang reichte.

Tournee- Sieger und Lokalmatador Kamil Stoch führt 3,4 Punkte vor Kraft. Stoch könnte am Samstag das Gelbe Trikot des Weltcupleaders übernehmen.