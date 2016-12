ÖSV- Damen bei großer Shiffrin- Show nur Statisten

"Ich versuche seit Jahren, im Riesentorlauf besser zu werden. In den vergangenen Wochen habe ich hart trainiert und hab's endlich geschafft. Ich bin sehr glücklich", strahlte die große Siegerin Mikaela Shiffrin. Auf Platz zwei hinter Shiffrin landete mit satten 78 Hundertstel- Sekunden Rückstand die Französin Tessa Worley. Dritte wurde Manuela Mölgg (+1,09) aus Südtirol. Mölgg war am Semmering schon 2008 als Zweite auf dem Riesentorlauf- Stockerl gestanden. "Man kommt immer gerne dort wieder hin, wo man gute Erinnerungen hat. Semmering ist ein toller Ort, wo ich schon gut gefahren bin, das passt eigentlich", sagte die 33- Jährige, die Shiffrin über die Weihnachtstage am Kronplatz in ihrer Südtiroler Heimat beherbergt und mit der US- Amerikanerin auch trainiert hatte. Diese Maßnahme dürfte beiden Damen gutgetan haben.

Foto: APA/EXPA/ERICH SPIESS

Brunner als beste ÖSV- Läuferin 15.

Als beste Österreicherin schaffte es Stephanie Brunner mit einem Rückstand von 1,90 Sekunden auf Platz 15. Unmittelbar dahinter folgten Ricarda Haaser (+1,95) und Michaela Kirchgasser (+2,04) auf den Plätzen 16 und 17. Brunner wusste zunächst nicht so recht, wie sie ihren zweiten Lauf einschätzen sollte. "Ich habe mich da oben schon bemüht, mich tief in die Hocke zu klemmen, nur es hat leider nichts genützt. Das muss ich mir am Video einmal anschauen, was ich da morgen besser machen kann", meinte die Zillertalerin. "Es waren schon ab und zu so kleine Schnitzer dabei - und heute darf man sich da nichts erlauben." Der Wind habe im Gegensatz zum ersten Durchgang keine Rolle mehr gespielt.

Stephanie Brunner Foto: GEPA

Kirchgasser vermisste "die letzte Wurschtigkeit"

Kirchgasser vermisste bei ihrer zweiten Fahrt "die letzte Wurschtigkeit", die Schwünge voll durchzuziehen. "Das hab' ich, glaub' ich, nicht ganz gemacht", meinte die Salzburgerin in einer ersten Analyse. Zudem habe sie eine Welle im Schlussteil "schlecht gemeistert". Man müsse einfach weniger Respekt haben, sagte Kirchgasser, die zur Halbzeit noch auf Platz neun gelegen war. Haaser brachte erstmals seit dem Saisonstart in Sölden, wo sie 13. war, wieder ein Resultat ins Ziel. Nach Killington hatte sie ein Wadenbeinkopf- Einriss zurückgeworfen, die Muskulatur sei länger als erwartet beleidigt gewesen. "Im ersten Lauf war es eine solide Fahrt, jetzt war es auch oben noch recht gut, aber unten hab' ich ein bisschen 'gezaubert'", befand die Tirolerin.

Anna Veith verpasste bei ihrem Comeback nach einer schweren Knieverletzung als 49. die Qualifikation für das Finale der besten 30. Alle Infos dazu lesen Sie hier!

Schwerer Sturz von Pietilä- Holmner

Für beängstigte Blicke sorgte im zweiten Lauf Maria Pietilä- Holmner, die gut unterwegs war, aber das vorletzte Tor rammte und sich dabei das rechte Knie verdrehte. Bei einer MR- Untersuchung im Krankenhaus Wiener Neustadt wurden ein Teilabriss des Innenbandes sowie eine Knochenprellung festgestellt. Pietilä- Holmner muss nun sechs bis acht Wochen pausieren, ihre Teilnahme an der WM in St. Moritz (6. bis 19. Februar) ist in Gefahr.

Am Mittwoch (10.30/13.30 Uhr, live im sportkrone.at- Ticker) findet auf dem Zauberberg ein weiterer Riesentorlauf statt - das heißt, falls das Wetter mitspielt. Denn neben den starken Winden, die über den Semmering ziehen, sollen über Nacht große Mengen an Neuschnee niedergehen.

Das Ergebnis:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 2:01,81 Minuten

2. Tessa Worley (FRA) +0,78 Sekunden

3. Manuela Mölgg (ITA) +1,09

4. Lara Gut (SUI) +1,24

5. Marta Bassino (ITA) +1,56

6. Ana Drev (SLO) +1,60

7. Viktoria Rebensburg (GER) +1,61

8. Petra Vlhova (SVK) +1,65

9. Ragnhild Mowinckel (NOR) +1,68

10. Nina Löseth (NOR) +1,71

11. Adeline Baud Mugnier (FRA) +1,75

12. Tina Weirather (LIE) +1,81

13. Taina Barioz (FRA) +1,83

14. Marie- Michele Gagnon (CAN) +1,85

15. Stephanie Brunner (AUT) +1,90

16. Ricarda Haaser (AUT) +1,98

17. Michaela Kirchgasser (AUT) +2,04

18. Simone Wild (SUI) +2,12

19. Francesca Marsaglia (ITA) +2,25

20. Kajsa Kling (SWE) +2,26

21. Elena Curtoni (ITA) +2,30

22. Coralie Frasse Sombet (FRA) +2,35

23. Wendy Holdener (SUI) +2,38

24. Estelle Alphand (FRA) +2,43

25. Frida Hansdotter (SWE) +2,80

26. Ilka Stuhec (SLO) +2,82

27. Tina Robnik (SLO) +3,25

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Federica Brignone (ITA), Nadia Fanchini (ITA)

Disqualifiziert im 1. Durchgang: Sofia Goggia (ITA)

Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert u.a.: 34. Elisabeth Kappaurer (AUT/+2,23), 39. Katharina Gallhuber (AUT/+2,53), 45. Rosina Schneeberger (AUT/+2,97), 48. Bernadette Schild (AUT/+3,11), 49. Anna Veith (AUT/+3,21), 56. Chiara Mair (AUT/+3,85)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Katharina Truppe (AUT), Maria Pietilä- Holmner (SWE), Irene Curtoni (ITA)

Der Stand im Gesamtweltcup:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 598 Punkte

2. Lara Gut (SUI) 543

3. Ilka Stuhec (SLO) 486

4. Sofia Goggia (ITA) 467

5. Tessa Worley (FRA) 383

6. Tina Weirather (LIE) 349

7. Wendy Holdener (SUI) 297

8. Nina Löseth (NOR) 236

9. Petra Vlhova (SVK) 234

10. Marta Bassino (ITA) 218

11. V. Velez- Zuzulova (SVK) 210

12. Kajsa Kling (SWE) 204

13. Michelle Gisin (SUI) 197

14. Nadia Fanchini (ITA) 192

15. M. Kirchgasser (AUT) 170

Weiters:

20. Cornelia Hütter (AUT) 131

23. Stephanie Venier (AUT) 123

29. Christine Scheyer (AUT) 106

31. Mirjam Puchner (AUT) 104

35. Stephanie Brunner (AUT) 98

36. Katharina Truppe (AUT) 95

37. Nicole Schmidhofer (AUT) 92

41. Ramona Siebenhofer (AUT) 82

45. Bernadette Schild (AUT) 73

54. Rosina Schneeberger (AUT) 51

62. Ricarda Haaser (AUT) 35

67. Carmen Thalmann (AUT) 26

70. Katharina Gallhuber (AUT) 23

75. Sabrina Maier (AUT) 12

78. Katharina Huber (AUT) 11

82. Elisabeth Görgl (AUT) 8

89. Eva- Maria Brem (AUT) 5

92. Julia Grünwald (AUT) 4

Der Stand im Riesentorlauf- Weltcup:

1. Tessa Worley (FRA) 320

2. Mikaela Shiffrin (USA) 265

3. Lara Gut (SUI) 210

4. Marta Bassino (ITA) 200

5. Sofia Goggia (ITA) 185

6. Ana Drev (SLO) 135

7. Tina Weirather (LIE) 110

8. Nina Löseth (NOR) 109

9. Manuela Mölgg (ITA) 100

10. Stephanie Brunner (AUT) 98

11. Petra Vlhova (SVK) 93

12. Michaela Kirchgasser (AUT) 78

13. Simone Wild (SUI) 73

14. Francesca Marsaglia (ITA) 70

15. Adeline Baud Mugnier (FRA) 62

Weiters:

20. Katharina Truppe (AUT) 48

24. Ricarda Haaser (AUT) 35

30. Rosina Schneeberger (AUT) 22

34. Bernadette Schild (AUT) 15

40. Eva- Maria Brem (AUT) 5

Der Stand im Nationencup:

1. Österreich 3088

2. Italien 2842

3. Schweiz 2387

4. Frankreich 2068

5. Norwegen 2056

6. USA 1499

7. Slowenien 986

8. Deutschland 951

9. Schweden 840

10. Kanada 516

11. Slowakei 462

12. Liechtenstein 349

13. Tschechien 146

14. Ungarn 131

15. Großbritannien 95

16. Russland 73

17. Japan 63

18. Kroatien 54

19. Belgien 13

20. Serbien 11

21. Finnland 11

22. Monaco 7