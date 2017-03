ÖSV- Ass Schörghofer am rechten Knie arthroskopiert

Der zweifache Teamweltmeister Schörghofer hatte in der am Wochenende in Aspen zu Ende gegangenen Saison mit einer Überreizung des rechten Knies zu kämpfen gehabt.

Deshalb war er zu unfreiwilligen Trainingspausen gezwungen und hatte Österreich auch im WM- Teambewerb schmerzlich gefehlt. Im WM- Riesentorlauf war er nach Platz zwei zur Halbzeit auf dem fünften Rang gelandet.