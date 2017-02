ÖSV- Adler Kraft in Sapporo erneut auf dem Podest

Stefan Kraft ist am Sonntag beim Weltcup- Skispringen in Sapporo erneut auf das Podest gesprungen: Der 23- jährige Salzburger wurde beim zweiten Bewerb in der japanischen Olympiastadt mit Weiten von 132 und 144 Meter wie schon am Tag zuvor Dritter. Als zweitbester Österreicher wurde Manuel Fettner 15.