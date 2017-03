ÖSV- Adler fliegen in Oslo zum Sieg im Teambewerb

SIEG! Unsere Super- Adler haben das Teamspringen am legendären Holmenkollen in Oslo für sich entschieden! Das österreichische Quartett in der Besetzung Michael Hayböck, Manuel Fettner, Markus Schiffner und Stefan Kraft holte damit ausgerechnet im Skisprung- "Mekka" den ersten Mannschaftssieg seit fast drei Jahren (Planica 2014)! Die ÖSV- "Adler" gewannen 12,5 Punkte vor Deutschland und weitere 0,5 Zähler vor Team- Weltmeister Polen. Zudem hat Kraft in der Zwischenwertung der "Raw- Air"- Tour nach drei von insgesamt 16 Sprüngen die Führung übernommen. Am Sonntag (14.15 Uhr) folgt in Oslo der Einzelbewerb.