ÖSV- Abfahrer bei Jansrud- Erfolg unterirdisch

Der Super- G-Erfolg am Vortag gab Jansrud viel Selbstvertrauen: "Ich bin in guter Form. Ich hoffe, dass es so bleibt". Für den Drittplatzierten Svindal war es erst das zweite Rennen nach seiner langen Verletzungspause. "Ich bin sehr zufrieden", so der Norweger, der aber betonte: "Leider habe ich noch dumme Fehler gemacht." Eine Kampfansage an Jansrud & Co.

Foto: AP

Aus österreichischer Sicht war es erneut ein Rennen zum Vergessen! Bei Matthias Mayer (+1,45), der seine erste Abfahrt nach dem Sturz in Gröden 2015 in Angriff nahm, war der Ärger im Ziel groß: "Dachte nicht, dass ich so weit hinten liege." Gründe für das schlechte Abschneiden der Österreicher fand er keine: "Wir fahren hinten nach, wie müssen mehr Gas geben", fiel die Analyse des besten Österreichers ernüchternd aus. ORF- Experte Hans Knauß beklagte: "Wo ist die Freude hin, das Selbstvertrauen? Es geht unserern Fahrern auch technisch alles zu schnell." "Dieses Ergebnis ist Österreich nicht würdig. Das tut weh", musste sich auch Sportdirektor Hans Pum eingestehen.

Auch Vincent Kriechmayr (1,52), Romed Baumann (+1,91), Max Franz (+2,00) Hannes Reichelt (+2,05), Otmar Striedinger (+2,25) und Klaus Kröll (+2,50) verpatzten ihre Läufe. Ein bitteres Ergebnis für unsere Ski- Asse …

1. Kjetil Jansrud (NOR) 1:59,51

2. Peter Fill (ITA) 1:59,77 +0,26

3. Aksel Lund Svindal (NOR) 1:59,84 +0,33

4. Bostjan Kline (SLO) 2:00,15 +0,64

5. Adrien Theaux (FRA) 2:00,32 +0,81

6. Erik Guay (CAN) 2:00,48 +0,97

7. Dominik Paris (ITA) 2:00,56 +1,05

. Patrick Küng (SUI) 2:00,56 +1,05

9. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 2:00,68 +1,17

10. Valentin Giraud Moine (FRA) 2:00,70 +1,19

. Carlo Janka (SUI) 2:00,70 +1,19

12. Johan Clarey (FRA) 2:00,80 +1,29

13. Beat Feuz (SUI) 2:00,83 +1,32

14. Guillermo Fayed (FRA) 2:00,85 +1,34

15. Steven Nyman (USA) 2:00,91 +1,40

16. Christof Innerhofer (ITA) 2:00,95 +1,44

17. Matthias Mayer (AUT) 2:00,96 +1,45

18. Vincent Kriechmayr (AUT) 2:01,03 +1,52

19. Josef Ferstl (GER) 2:01,29 +1,78

20. Romed Baumann (AUT) 2:01,42 +1,91

21. Max Franz (AUT) 2:01,51 +2,00

22. Travis Ganong (USA) 2:01,55 +2,04

. Emanuele Buzzi (ITA) 2:01,55 +2,04

24. Hannes Reichelt (AUT) 2:01,56 +2,05

25. Manuel Osborne- Paradis (CAN) 2:01,75 +2,24

26. Otmar Striedinger (AUT) 2:01,76 +2,25

27. Blaise Giezendanner (FRA) 2:01,84 +2,33

28. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 2:01,93 +2,42

29. Klaus Kröll (AUT) 2:02,01 +2,50

30. Ralph Weber (SUI) 2:02,04 +2,53

Weiter:

40. Daniel Danklmaier (AUT) 2:02,73 +3,22

41. Christian Walder (AUT) 2:02,77 +3,26

43. Patrick Schweiger (AUT) 2:03,09 +3,58

45. Frederic Berthold (AUT) 2:03,34 +3,83