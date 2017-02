Österreich bei WM nur noch Ski- Nation Nummer drei!

Die Erfolgsserie der Damen bei der WM in St. Moritz ist gerissen - der Riesentorlauf war das erste Rennen ohne Edelmetall. Nach dem ebenfalls medaillenlosen Teambewerb ist Österreich damit im Medaillenspiegel hinter der Schweiz und Frankreich auf Platz drei zurückgefallen. So weit zu den Fakten. Eine Blamage war das Resultat am Donnerstag aber nicht.