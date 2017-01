Nur Fourcade verhindert nächsten Eberhard- Erfolg

Biathlet Julian Eberhard präsentiert sich kurz vor der Heim- Weltmeisterschaft in Hochfilzen in Hochform! Der derzeit stärkste Österreicher, der in der vergangenen Woche seinen zweiten Weltcup- Sieg in Oberhof feierte, wurde im Sprint (10 km) von Ruhpolding starker Zweiter hinter Saison- Dominator Martin Fourcade. Auf Rang drei landete der Norweger Emil Hegle Svendsen.