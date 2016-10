Norwegens Langlauf- Star Johaug positiv getestet

Ein möglicher Arzt- Fehler könnte dem norwegischen Langlauf- Star Therese Johaug die Karriere verderben! Am Donnerstag machte die 28- Jährige gemeinsam mit dem norwegischen Skiverband in Oslo eine positive Dopingprobe öffentlich. Sie war am 16. September bei einer Trainingskontrolle der Nationalen Anti- Doping- Agentur NADA in Livigno positiv auf das anabole Steroid Clostebol getestet worden. In ihren Körper gelangt war die Substanz über die Creme Trofodermin, die ihr der norwegische Mannschaftsarzt Fredrik Bendiksen zur Wundversorgung verordnet hatte.