Norbert Hofer macht Sturzopfer Lukas Müller Mut!

"Sie werden den Rollstuhl immer brauchen. Was in einem halben Jahr nicht da ist, kommt nicht mehr." Sätze, die Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer nach seinem Paragleit- Unfall 2003 auf dem Kulm regelmäßig gehört hat. Ein Unfall, der am gleichen Ort passiert war, an dem vor elf Monaten auch Lukas Müller tragisch stürzte. Und seitdem, genau wie Hofer, an einer inkompletten Querschnittslähmung leidet. Im Video oben sehen Sie ein Gespräch, das sportkrone.at Monate nach dem Unfall mit Müller geführt hat!