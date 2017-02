Nächste Medaille? An diese ÖSV- Lady glaubt Resi!

Nach dem ÖSV- Doppelerfolg durch Marcel Hirscher und Roli Leitinger im Riesentorlauf am Vortag sind heute wieder die Damen an der Reihe. Vor dem Rennen haben wir das hübsche US- Girl Resi Stiegler zum Interview gebeten und sie zu ihren Erwartungen zum WM- Slalom in St. Moritz befragt. Auch wenn unsere ÖSV- Damen heute nur Außenseiterchancen haben, hat Resi eine routinierte Österreicherin auf der Rechnung - zu sehen oben im Video!