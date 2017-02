Nach Sturz- Drama: Lara Gut wird operiert

Der Schweizer Skistar Lara Gut wird sich in den kommenden Tagen einer Knieoperation unterziehen. Die am Freitag bei der WM in St. Moritz beim Einfahren für den Kombi- Slalom gestürzte Tessinerin hatte sich einen kompletten Riss des vorderen Kreuzbandes und einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen. Gut gewann bei der WM im davor ausgetragenen Super- G die Bronzemedaille.