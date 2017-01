Miller- Comeback: "Würde sofort auf Streif siegen"

Gerüchte um ein mögliches Comeback von Ski- Superstar Bode Miller gab es immer wieder - jetzt sprach er selbst bei einer Pressekonferenz in Kitzbühel: In der Saison 2017/18 könnte es so weit sein, sicher ist es aber nicht. "Es ist nicht mehr so einfach wie damals, als ich 20 Jahre alt war", sagte der 39- Jährige. Klar wäre aber, dass er nur noch mit Skiern der Marke Bomber fahren wird. Eine reine Werbeveranstaltung - oder will er es noch einmal wissen? Im Video oben sehen Sie die Super- G-Siegesfahrt in Kitz von Matthias Mayer.