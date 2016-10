Mikaela Shiffrin: "Ich habe große Kugel im Kopf"

Was bereits Spuren an ihrem Körper hinterlassen hat: Kräftiger ist sie geworden, hat das Training von Schnelligkeit mehr Richtung Kraft verschoben: "Ich schaffe so viele Klimmzüge wie nie, fühle mich nach den Einheiten stark, aber nicht erschöpft."

Ski-Ass Mikaela Shiffrin lässt beim Workout in der Kraftkammer die Muskeln spielen. Foto: Dustin Snipes/Red Bull Content Pool

"Ich fühle mich auf den langen Skiern wohl"

Nicht nur im Super- G, auch in der Abfahrt will Shiffrin Gas geben: "Ich fühle mich auf den langen Skiern wohl. Es ist sinnvoll, die Speed- Wochen mit den Trainings und der Anfahrt zu nützen, statt nur für den Super- G zu kommen", sagt Mikaela, die seit Sommer von Ex-Ligety- Coach Mike Day betreut wird.

Foto: AP

"Abfahrt gleicht eher einem Walzer"

Wie sie den Platz in den drei Wochen Neuseeland und zwei in Chile für die Speed- Einheiten freischaufelte? "Ich habe jetzt mehr Erfahrung, brauche kein tägliches Slalomtraining. Obwohl mir dann der rasche Rhythmus der Stangen fehlt. Bei der Abfahrt ist es schwieriger, die gleicht eher einem Walzer", sagt Shiffrin, deren engste Vertraute im Weltcup weiter Mutter Eileen bleibt.

Ein Super-Body will das ganze Jahr über trainiert werden: Lindsey Vonn beim sommerlichen Workout. Foto: Facebook.com

Und der am liebsten ein großes Duell mit Lindsey Vonn wäre, die in den USA medial noch eine ganz andere Nummer ist: "Jeden Tag gibt es Berichte über sie." Zuletzt wegen des Nacktfotos auf ihrem Buchcover: "Respekt, aber derzeit nichts für mich. Aber vielleicht mache ich später einmal etwas Verrücktes." Während Mikaela mit der großen Kugel gar nicht mehr so verrückt scheint.

