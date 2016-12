Martin Fourcade gewinnt 20- km- Rennen in Östersund

Fourcade, der am Sonntag mit Marie Dorin Habert bereits die Single- Mixed- Staffel gewonnen hat, verzeichnete zwei Schießfehler und bekam zwei Strafminuten aufgebrummt. Es war sein 48. Weltcupsieg als Einzelläufer, zwei weitere Siege zählten offiziell nicht. Zweiter wurde der Norweger Johannes Thingnes Bö (2/+29,5), Dritter der Weißrusse Wladimir Tschepelin (1/+1:24,3). Unter den 103 Teilnehmern blieb keiner fehlerfrei.

"In Östersund wäre ein Einzel schon ohne Wind schwer genug. Liegend habe ich es zwar gut erwischt, aber vor allem bei der ersten Stehend- Serie waren die Bedingungen so, dass man fast nicht treffen kann", klagte der Salzburger Eder. Er sah aber auch die positiven Seiten: "Läuferisch bin ich sehr zufrieden mit der Leistung und ein Top- 15- Ergebnis zum Auftakt ist in Ordnung. Ich brauche sicher noch ein paar Rennen um in Topform zu kommen. Die Trauben für einen Platz ganz vorne hängen hoch."

Für Eberhard bedeutete Platz 18 das beste Einzel- Ergebnis seiner Karriere. Weltcuppunkte gab es auch für den Kärntner Daniel Mesotitsch als 26. (3/+4:23,2). Abgeschlagen kamen Sven Grossegger (70.) und Dominik Landertinger (88.) ins Ziel. Felix Leitner verzichtete auf ein Antreten im Einzel, er konzentriert sich auf Sprint- und Verfolgungsrennen.

Ergebnis:

1. Martin Fourcade (FRA) 2 Strafminuten/51:33,8 Min.

2. Johannes Thingnes Bö (NOR) 2/29,5 Sek. Rückstand

3. Wladimir Tschepelin (BLR) 1/1:24,3 Min.

4. Lars Helge Birkeland (NOR) 3/2:10,5

5. Ole Einar Björndalen (NOR) 3/2:16,7

6. Andrejs Rastorgujevs (LAT) 3/2:28,3

Weiter:

12. Simon Eder (AUT) 4/3:06,8

18. Julian Eberhard (AUT) 5/4:02,5

26. Daniel Mesotitsch (AUT) 3/4:23,2

70. Sven Grossegger (AUT) 6/8:12,1

88. Dominik Landertinger (AUT) 10/10:15,1