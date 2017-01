Mario Seidl bei Frenzel- Sieg nur auf Rang elf

Der Salzburger Mario Seidl hat beim ersten Einzelbewerb der Nordischen Kombinierer in Val di Fiemme (Italien) am Freitag nur Rang elf belegt, obwohl er nach dem Springen in Führung lag. Der Sieg ging an den deutschen Saisondominator Eric Frenzel, der damit seine Führung im Gesamtweltcup ausbaute.