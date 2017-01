Maribor: Shiffrin wieder ganz oben, Schild Achte

Die wieder einmal Halbzeit- Führende Shiffrin ließ sich bei stetigem Schneefall auch durch ein Missgeschick mit einer aus der Verankerung gerissenen Stange nicht aus der Konzentration bringen. Im zweiten Durchgang landete die Stange zunächst direkt zwischen ihren Skiern, danach fuhr die Amerikanerin scheinbar unbeeindruckt darüber. Für die 21- Jährige aus Eagle- Vail in Colorado war es der insgesamt siebente Sieg in dieser Saison und bereits der 27. in ihrer Laufbahn, 24 davon fuhr sie in ihrer Lieblingsdisziplin Slalom heraus.

Foto: AFP

"Ich habe gesehen, dass sich viele Stangen gelöst haben, als ich den anderen Mädels zugeschaut habe, und ich habe gedacht, dass mir das wahrscheinlich auch passieren wird, und so war es dann auch", sagte Shiffrin. "Die Stange ist auf meinen Skiern und meinen Skischuhen geblieben. Das hat mich ein bisschen abgelenkt, aber ich denke nicht, dass es mich viel Zeit gekostet hat." Holdener fehlten am Ende allerdings nur 19 Hundertstel auf die Dominatorin der Szene - so nahe dran war die Schweizerin noch nie.

Stuhec punktet erstmals im Slalom

Dritte wurde die Schwedin Frida Hansdotter, die in der vergangenen Saison die kleine Kristallkugel für den Gewinn der Disziplinenwertung erhalten hatte. Veronika Velez- Zuzulova, die in Zagreb triumphiert hatte, verzeichnete ihren ersten Ausfall seit dem Aspen- Slalom am 29. November 2015. Die Slowakin schied im ersten Durchgang mit bester erster Zwischenzeit aus. Für eine Überraschung sorgte Ilka Stuhec: Die slowenische Speed- Spezialistin punktete vor ihrem Heimpublikum als Zehnte erstmals überhaupt in einem Slalom.

Shiffrin liegt in der Gesamtwertung nun komfortable 305 Punkte vor der Titelverteidigerin Lara Gut aus der Schweiz, die in ihrem zweiten Weltcup- Slalom des Winters als 53. die Qualifikation für den zweiten Lauf verpasste. Im Slalom- Weltcup baute Shiffrin ihren Vorsprung auf Velez- Zuzulova auf 110 Punkte aus, nachdem er bereits auf magere zehn Zähler zusammengeschmolzen war. Shiffrin hat fünf von sechs Rennen in dieser Saison gewonnen.

ÖSV- Damen besser als im RTL

Aus österreichischer Sicht präsentierte sich das Ergebnis herzeigbarer als am Samstag im Riesentorlauf, den Ricarda Haaser als ÖSV- Beste auf dem 23. Platz beendet hatte. Fünf Läuferinnen waren in der Entscheidung vertreten - so viele brachte keine andere Nation in den zweiten Durchgang. Und einmal mehr war es die Salzburgerin Schild, die am besten abschnitt.

Foto: AP/Marco Trovati

Michaela Kirchgasser fuhr als Zwölfte ebenso in die Top 20 wie Katharina Truppe, die auf Platz 19 kam. Katharina Liensberger aus Vorarlberg erntete als 25. zum zweiten Mal in ihrer noch jungen Laufbahn Weltcup- Punkte. Katharina Huber hatte im Finale bei einer ähnlichen Situation wie bei Shiffrin mit einer Stange Pech und schied aus, im ersten Durchgang erwischte es Stephanie Brunner. Haaser, Chiara Mair, Julia Grünwald und Katharina Gallhuber scheiterten an der Qualifikation.

Schild braucht mehr Lockerheit

"Heute war es eine stabile und solide Fahrt, es ist okay. Das ist das, wo ich im Moment stehe, 1,5 Sekunden hinter der Mika und eine Sekunde hinter dem Podium", meinte Schild, die zuletzt in Zagreb und am Semmering jeweils Fünfte gewesen war. "Ich hoffe einfach, dass ich in Flachau den letzten Schritt noch machen kann. Es braucht die letzte Lockerheit, die letzte Selbstsicherheit. Ich probiere schon immer, die rauszukitzeln, aber bis jetzt kommt sie einfach nicht."

Kirchgasser verbesserte sich mit ihrem zweiten Lauf von Platz 20 auf den zwölften Rang. "Der zweite Durchgang war extrem wichtig für mich, weil ich da sehr stabil war und das eigentlich die Basis ist, damit es wieder aufwärtsgeht", erkannte die Salzburgerin einen leichten Aufwärtstrend, nachdem sie zuletzt zweimal ausgefallen war.

Truppe gab sich nur bedingt zufrieden, ortete noch Potenzial nach oben. "Es geht immer ein bisschen auf und ab. Dadurch, dass ich gestern am Innenski ausgerutscht bin, war das vielleicht noch im Kopf drinnen", sagte die Kärntnerin im ORF- Interview. Für die Technikerinnen geht das Programm bereits am Dienstag mit dem Nachtslalom in Flachau weiter.

Das Ergebnis:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:39,61 Minuten

2. Wendy Holdener (SUI) +0,19 Sekunden

3. Frida Hansdotter (SWE) +0,31

4. Petra Vlhova (SVK) +0,41

5. Nina Löseth (NOR) +0,88

6. Sarka Strachova (CZE) +1,34

7. Ana Bucik (SLO) +1,48

8. Bernadette Schild (AUT) +1,52

9. Chiara Costazza (ITA) +1,84

10. Ilka Stuhec (SLO) +1,85

11. Adeline Baud Mugnier (FRA) +2,00

12. Marie- Michele Gagnon (CAN) +2,12

12. Michaela Kirchgasser (AUT) +2,12

14. Manuela Mölgg (ITA) +2,25

15. Maren Skjöld (NOR) +2,26

16. Erin Mielzynski (CAN) +2,45

17. Emelie Wikström (SWE) +2,61

18. Christina Geiger (GER) +2,63

19. Katharina Truppe (AUT) +2,67

20. Resi Stiegler (USA) +2,76

21. Lena Dürr (GER) +2,93

22. Irene Curtoni (ITA) +3,06

23. Maren Wiesler (GER) +3,09

24. Marina Wallner (GER) +3,29

25. Katharina Liensberger (AUT) +3,45

26. Sara Hector (SWE) +3,83

27. Anne- Sophie Barthet (FRA) +4,09

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Stephanie Brunner (AUT), Sofia Goggia (ITA), Veronika Velez- Zuzulova (SVK), Marusa Ferk (SLO)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Katharina Huber (AUT), Melanie Meillard (SUI), Michelle Gisin (SUI)

Der Stand im Gesamt- Weltcup:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 948 Punkte

2. Lara Gut (SUI) 643

3. Tessa Worley (FRA) 563

4. Sofia Goggia (ITA) 547

5. Ilka Stuhec (SLO) 539

6. Wendy Holdener (SUI) 455

7. Veronika Velez- Zuzulova (SVK) 390

8. Petra Vlhova (SVK) 384

9. Tina Weirather (LIE) 367

10. Nina Löseth (NOR) 346

11. Viktoria Rebensburg (GER) 262

12. Frida Hansdotter (SWE) 246

13. Sarka Strachova (CZE) 241

14. Marta Bassino (ITA) 223

15. Michaela Kirchgasser (AUT) 221

Weiters:

22. Bernadette Schild (AUT) 195

25. Stephanie Brunner (AUT) 154

28. Katharina Truppe (AUT) 144

32. Cornelia Hütter (AUT) 131

36. Stephanie Venier (AUT) 123

40. Christine Scheyer (AUT) 106

42. Mirjam Puchner (AUT) 104

48. Nicole Schmidhofer (AUT) 92

50. Ricarda Haaser (AUT) 84

52. Ramona Siebenhofer (AUT) 82

62. Rosina Schneeberger (AUT) 51

73. Carmen Thalmann (AUT) 26

76. Katharina Gallhuber (AUT) 23

78. Julia Grünwald (AUT) 19

84. Katharina Liensberger (AUT) 15

87. Sabrina Maier (AUT) 12

90. Katharina Huber (AUT) 11

94. Elisabeth Görgl (AUT) 8

100. Anna Veith (AUT) 6

102. Eva- Maria Brem (AUT) 5

102. Stephanie Resch (AUT) 5

Der Stand im Slalom- Weltcup:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 500 Punkte

2. Veronika Velez- Zuzulova (SVK) 390

3. Wendy Holdener (SUI) 340

4. Petra Vlhova (SVK) 271

5. Sarka Strachova (CZE) 241

6. Frida Hansdotter (SWE) 222

7. Nina Löseth (NOR) 222

8. Bernadette Schild (AUT) 180

9. Maren Skjöld (NOR) 133

10. Michelle Gisin (SUI) 103

11. Ana Bucik (SLO) 100

12. Chiara Costazza (ITA) 99

13. Lena Dürr (GER) 96

14. Marie- Michele Gagnon (CAN) 94

15. Resi Stiegler (USA) 92

Weiters:

16. Katharina Truppe (AUT) 88

22. Michaela Kirchgasser (AUT) 69

31. Carmen Thalmann (AUT) 26

33. Katharina Gallhuber (AUT) 23

34. Julia Grünwald (AUT) 19

38. Ricarda Haaser (AUT) 15

38. Katharina Liensberger (AUT) 15

43. Katharina Huber (AUT) 11

43. Stephanie Brunner (AUT) 11