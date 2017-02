Lölling holt nach EM- auch WM- Titel ++ Flock Elfte

Die 22- jährige Deutsche Jacqueline Lölling hat sich zur jüngsten Skeleton- Weltmeisterin in der 16- jährigen WM- Historie gekrönt. Die Europameisterin gewann am Samstag in Königssee nach nur drei Läufen mit 0,25 Sekunden Vorsprung vor der deutschen Titelverteidigerin Tina Hermann. Dritte wurde die britische Olympiasiegerin Lizzy Yarnold (+0,73). Die Tirolerin Janine Flock (+1,93) kam nur auf Platz elf.