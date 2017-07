Lindsey Vonn: Provokante Ansage an Ski- Herren

Das Thema ist nicht neu. 2011 hatte Lindsey Vonn erstmals gesagt, dass sie sich gerne mit den Ski- Herren messen würde. Auch hat sie versucht einen Start durchzusetzen. Aber ohne Erfolg. Der Internationale Skiverband hatte kein grünes Licht erteilt.

Lindsey Vonn bei der Filmpremiere von "Pirates of the Caribbean" Foto: Getty Images

In einem Interview mit "ESPN" betont Vonn: "Ich habe 2011 mit einigen der besten Abfahrern der Welt trainiert. Und ich war gut dabei." Auf die Frage, worauf sie sich am meisten freuen würde antwortete die US- Amerikanerin schlagfertig: "Ich würde definitiv einige Männer besiegen. Und dann würde ich mich immer über sie lustig machen!"

"Es wäre gut für den Sport - wo ist das Problem?"

Die FIS müsste jedoch ihr Reglement ändern. Für Vonn ist das Thema aber noch nicht vom Tisch: "Ich verstehe, dass es da auch rechtliche Dinge zu klären gibt. Aber es kann nicht sein, dass es gar keinen Weg gibt. Es wäre gut für den Sport. Wo ist das Problem?"

Auch ihr Trainer Patrick Riml unterstützt Vonns Idee. Die Olympiasiegerin von 2010 würde besonders ihre Lieblingsstrecke in Lake Louise, wo sie schon 18 Siege feierte, bevorzugen. Auf der Strecke in Kanada stehen seit Jahren Rennen der Damen und Herren am Programm, so hätte keiner einen Nachteil.

Foto: GEPA

"Aber vielleicht ist der Grund, dass sie nicht gegen mich fahren wollen, der, dass ich sie besiegen würde", sagt Vonn. "Hoffentlich schaffen wir es noch, bevor ich meine Karriere beende."