Lindsey Vonn mit Kleiderpanne im Fitnesscenter

Ohne Bedenken machte sich Lindsey Vonn am Montag auf den Weg ins Fitnessstudio, als ihr Trainer sie auf eine kleine Kleiderpanne aufmerksam machte. Bei den Übungen mit der Langhantel erblickte der Coach auf der Trainingshose die kleinen Löcher direkt am Po der 31- Jährigen.

Doch die Ex von Tiger Woods nahm's mit Humor. "Ich liebe montags, gerade dann, wenn man sich ins Fitnessstudio begibt und dein Trainer dich auslacht, weil dein Hund deine Hose gefressen hat", postete Vonn auf Instagram.

Die 31- jährige US- Amerikanerin nutzt die Sommerpause nicht nur um zu trainieren, sondern ist in den USA auch auf diversen Events anzutreffen. So besuchte die vierfache Gesamtweltcupsiegerin die Billboard Music Awards in Las Vegas oder zeigte sich bei der Filmpremiere von "Bad Moms in Westwood in Los Angeles von ihrer modischen Seite.

Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

"Lady in black": Lindsey Vonn geizt bei den ESPY-Awards in LA nicht mit ihren Reizen. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Ein Super-Body will ganzes Jahr über trainiert werden: Lindsey Vonn beim sommerlichen Work-out. Foto: Facebook.com

Fesch ist sie, die Lindsey! Bei der "Time 100"-Gala glänzte die Ski-Beauty in edler Abendrobe. Foto: APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY

Vonn bei der Filmpremiere von "Bad Moms in Westwood" Foto: AFP

Und auch die olympischen Spiele in Rio sind nicht spurlos an der Ski- Queen vorbeigegangen. Hier im Video sehen Sie, wie sich Lindsey Vonn in diversen Sommersportarten versucht.