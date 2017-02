Kvitfjell- Abfahrt: Matthias Mayer rast auf Platz 2

Im Super- G hatte der 26- Jährige, der im Dezember 2015 in Gröden schwer gestürzt war, heuer in Kitzbühel seinen vierten Weltcupsieg gefeiert. Nun kehrte Mayer in Kvitfjell nach knapp zwei Jahren auch in der Abfahrt auf das Podest zurück. Am 28. Februar 2015 war er in Garmisch- Partenkirchen Dritter gewesen.

Mayer hat "Sicherheit wieder gefunden"

"Ich war endlich wieder voll entschlossen heute zum Abfahrt fahren. Das war, was mir immer abgegangen ist heuer", erklärte der Kärntner, der in dieser Saison in der Königsdisziplin in Kitzbühel und Garmisch auf den achten Platz gekommen war. "Insgeheim habe ich gestern schon mit einem Stockerplatz gerechnet", sagte der Olympiasieger von 2014, obwohl er im Training mit einem Torfehler nur mit der 33. Zeit gewertet worden war. Er habe sich sehr viel mit der Abstimmung beschäftigt, in dem Bereich sei einiges weitergegangen.

"Ich habe die Sicherheit wieder gefunden", betonte Mayer. "Auch mental habe ich viel gearbeitet, weil es doch schwierig war, nach dem Sturz in Gröden wieder voll ans Limit zu gehen." Bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz war er Elfter, im Super- G verzeichnete er einen Ausfall, in der Kombination wurde er 17. "Ich muss sagen, ich denke nicht so oft an die WM", entgegnete er, dennoch habe er sich dort mehr erwartet.

Debütsieger Kline: "Einer der besten Tage bisher"

Für Kline ging an diesem Tag auf einer wegen heftigen Windes verkürzten Strecke alles auf. "Ich bin wirklich gut gefahren, ich bin zufrieden", freute er sich. "Es ist wahrscheinlich einer der besten Tage bisher. Ich hoffe, ich kann das auch in den nächsten Rennen bringen." Fast genau vor einem Jahr war der Slowene in Hinterstoder im Super- G hinter Aleksander Aamodt Kilde auf den zweiten Platz gefahren. In der Abfahrt hatte er im Vorjahr in Garmisch schon wie der große Gewinner ausgesehen, als ihm Kilde noch den Sieg wegschnappte.

Das Abfahrts- Ranking führt nun Jansrud an, der seinen insgesamt achten Podestplatz in Kvitfjell fixierte. Der Norweger (307 Punkte) liegt knapp vor Titelverteidiger Peter Fill (294) und dessen Südtiroler Landsmann Dominik Paris (242). Hannes Reichelt (9. in der Abfahrt) hat als Vierter bereits 78 Zähler Rückstand auf den Leader.

Ergebnis Abfahrt in Kvitfjell:

1. Bostjan Kline (SLO) 1:29,20 Min.

2. Matthias Mayer (AUT) 1:29,39 +0,19

3. Kjetil Jansrud (NOR) 1:29,40 +0,20

4. Erik Guay (CAN) 1:29,45 +0,25

5. Manuel Osborne- Paradis (CAN) 1:29,54 +0,34

6. Thomas Dreßen (GER) 1:29,58 +0,38

7. Beat Feuz (SUI) 1:29,61 +0,41

8. Travis Ganong (USA) 1:29,63 +0,43

9. Hannes Reichelt (AUT) 1:29,80 +0,60

10. Mauro Caviezel (SUI) 1:29,82 +0,62

11. Dominik Paris (ITA) 1:29,86 +0,66

12. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:29,92 +0,72

13. Christian Walder (AUT) 1:29,99 +0,79

14. Jared Goldberg (USA) 1:30,01 +0,81

15. Carlo Janka (SUI) 1:30,03 +0,83

16. Peter Fill (ITA) 1:30,04 +0,84

17. Josef Ferstl (GER) 1:30,05 +0,85

. Andreas Sander (GER) 1:30,05 +0,85

19. Frederic Berthold (AUT) 1:30,09 +0,89

20. Klaus Kröll (AUT) 1:30,12 +0,92

21. Guillermo Fayed (FRA) 1:30,20 +1,00

22. Adrien Theaux (FRA) 1:30,24 +1,04

23. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:30,25 +1,05

. Max Franz (AUT) 1:30,25 +1,05

25. Werner Heel (ITA) 1:30,26 +1,06

26. Romed Baumann (AUT) 1:30,30 +1,10

27. Niels Hintermann (SUI) 1:30,53 +1,33

. Bryce Bennett (USA) 1:30,53 +1,33

29. Martin Cater (SLO) 1:30,54 +1,34

30. Andrew Weibrecht (USA) 1:30,59 +1,39

Weiter:

44. Otmar Striedinger (AUT) 1:31,08 +1,88

57. Christoph Krenn (AUT) 1:32,82 +3,62

Ausgeschieden u.a.: Jeffrey Frisch (CAN), Brice Roger (FRA)