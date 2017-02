Kritik nach "Kamera- Drama": Flugshows abgesagt

Hauptthema in den Schweizer Zeitungen ist am Samstag bei der Ski- WM in St. Moritz natürlich der Unfall der Militär- Flugstaffel gewesen, die am Vortag beim Üben mit Show- Flugzeugen Teile der Seilkamera über dem WM- Zielstadion zum Absturz gebracht hatte. "Kamerakaze" titelte etwa die Tageszeitung "Blick" und verwies auf bereits vorhergehende Unfälle der Schweizer Luftwaffe.