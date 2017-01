Kristoffersen schwitzt doch: "Jetzt wird's eng!"

Bei der letzten Zwischenzeit im zweiten Durchgang war er zum Greifen nahe, der erste Wengen- Sieg für Marcel, sechs Hundertstel lag Hirscher da vor Kristoffersen. Doch mit einem Super- Finish riss der Norweger das Rennen noch aus dem Feuer. Vierter Sieg in seinem fünften Saison- Slalom. Und obwohl der Rückstand im Ziel nur 15 Hundertstel betrug, wollte Hirscher nichts davon wissen, dass er dem "Elch" nun auf die Pelle gerückt sei: "Nein, nein, Henrik ist da heute gemütlich runtergefahren."

Foto: GEPA

Es war bereits der achte zweite Platz des Führenden im Gesamtweltcup. Und groß ist die Freude beim 27- Jährigen darüber nicht: "Ich hätte all diese Rennen schon gern gewonnen. Acht Siege mehr, stell’ dir das vor."

Als nächste Aufgabe wartet der Super- G von Kitzbühel auf Hirscher: "Wenn die Sonne scheint, bin ich dabei", grinste er in Wengen. Ein Start, der nicht nur mit dem Ausbau des Punktekontos im Weltcup zu tun hat: "Ich muss schon sagen, dass mir dieses Rennen immer schon gefallen hat", freut er sich auf den Höllenritt über die Hausbergkante.

Kitzbühel liegt mir

Auch Christian Hirschbühl (26) fährt mit stolz geschwellter Brust nach Kitzbühel. Nur 12 Hundertstel fehlten dem Vorarlberger als Viertem auf das Podium. "Endlich! Es war langsam Zeit", atmete Hirschbühl auf, "schnell war ich ja, aber erst der Europacup- Sieg in Zell am See hat mir die nötige Lockerheit gegeben." Obwohl er sich den Erfolg mit Norwegens Leif Haugen und Landsmann Thomas Hetteger teilen musste. "Egal. Es hat mir Kraft gegeben. Und jetzt freue ich mich auf Kitzbühel, der Hang liegt mir." Im Vorjahr war er dort Siebenter.

Georg Fraisl (Wengen), Kronen Zeitung