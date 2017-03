Kraft vor Krönung: "254 Meter sind sogar möglich!"

Die 27.500 Fans in Planica verstummten: Adler Stefan Kraft hatte in Durchgang zwei des Teambewerbs - Österreich wurde Vierter - das Unmögliche geschafft: Als erster Springer in einem Bewerb stand er im "Flachen" des Letalnica- Bakkens einen Satz über 250 Meter. Seine 251 Meter hielten aber nur kurz: Kamil Stoch segelte keine Minute später um 0,5 Meter weiter. Obwohl der Pole offensichtlich mit dem Hinterteil den Schnee "radierte", werteten alle fünf Richter den Satz als gestanden und somit gültig.