Kombinierer Seidl erobert Platz 3 in Pyeongchang

Mario Seidl hat am Weltcup- Wochenende am Olympia- Schauplatz in Pyeongchang ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Der 24- jährige Salzburger, der schon im ersten Bewerb den zweiten Rang belegt hatte, landete am Sonntag hinter den deutschen Dominatoren Johannes Rydzek und Eric Frenzel auf dem dritten Rang. Er schaffte damit ein Jahr vor den Olympischen Spielen den zweiten Podestplatz seiner Karriere.