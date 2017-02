Kombi: Klapfer Sechster, Deutschland- Serie zu Ende

Wilhelm Denifl schaffte 4,5 Sekunden hinter Klapfer als Achter ebenfalls ein ÖSV- Top- Ten- Resultat. Paul Gerstgraser sorgte neuerlich mit einer Laufbestzeit in der Loipe, die ihm auch bei voller Weltcup- Besetzung schon gelungen war, den Sprung von Platz 30 auf 14. Nur drei der Top 15 im Gesamt- Weltcup vor dem Japan- Trip waren in Japan noch am Start. Das ÖSV- Team reist am Sonntag nach Hause und absolviert kommende Woche in Oberstdorf einen WM- Vorbereitungskurs.

Redaktion krone Sport