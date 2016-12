Kombi: Frenzel siegt - ÖSV- Asse nicht in Top Ten

Die Nordischen Kombinierer des ÖSV haben am Samstag im Weltcupbewerb in Lillehammer Platzierungen unter den besten zehn verpasst. Weltmeister Bernhard Gruber (+1:10,3 Min.) landete unmittelbar vor David Pommer (1:10,6) an der elften Stelle. Pokalverteidiger Eric Frenzel führte einen deutschen Dreifach- Erfolg an.