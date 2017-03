Kirchgasser setzt Karriere bis Olympia 2018 fort

Michaela Kirchgasser hat sich entschlossen, ihre Karriere bis zur kommenden Olympia- Saison 2017/18 fortzusetzen. Das hat die bald 32- jährige Skirennläuferin nun bestätigt. Die Salzburgerin hat vor kurzem in St. Moritz bei ihrer letzten WM Bronze in der Kombination gewonnen, startet auch noch bei den US- Weltcuprennen in Squaw Valley und Aspen und wird sich danach einer Knieoperation unterziehen. Im Video oben sehen Sie, wie Kirchgasser ihre WM- Bronzene von St. Moritz feierte!