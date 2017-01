Kilde Schnellster im 1. Training, ÖSV- Stars zurück

Mehrere Athleten wurden nach der Fahrt auf der Kandahar mit Torfehler aufgelistet, so auch Striedinger. Vincent Kriechmayr hatte 2,11 Rückstand, Romed Baumann 2,30, Christian Walder 2,42, Matthias Mayer 2,47, Hannes Reichelt 2,53 und Max Franz 2,54. Es sind die letzten beiden Abfahrten vor den Weltmeisterschaften. Es geht also auch darum, sich für St. Moritz zu empfehlen.

Ergebnisse 1. Abfahrtstraining in Garmisch- Partenkirchen:

1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:55,42 Min.

2. Kjetil Jansrud (NOR) 1,06 Sek.

3. Manuel Osborne- Paradis (CAN) 1,15

4. Steven Nyman (USA) 1,24

5. Peter Fill (ITA) 1,49

6. Erik Guay (CAN) 1,61

7. Mauro Caviezel (SUI) 1,77

8. Andreas Sander (GER) 1,81

9. Josef Ferstl (GER) 1,86

10. Otmar Striedinger * 1,90

Weiter:

14. Vincent Kriechmayr 2,11

15. Romed Baumann 2,30

18. Christian Walder 2,42

19. Matthias Mayer 2,47

20. Hannes Reichelt 2,53

21. Max Franz 2,54

28. ex aequo Frederic Berthold und Dominik Paris (ITA) je 2,78

33. Klaus Kröll (AUT) 3,28