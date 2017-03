Junioren: Adrian Pertl holt WM- Gold im Slalom

Pertl hat sich mit Junioren- WM- Gold die Startberechtigung im Slalom beim Weltcupfinale in Aspen gesichert, er wird aber nicht in die USA reisen. Nach dem ersten Durchgang lag Pertl im WM- Slalom nur an der sechsten Stelle und hatte 0,88 Sekunden Rückstand auf den Norweger Timon Haugan. "Der erste Lauf war okay. Ich war nicht nervös vor dem zweiten, ich denke das war gut. Es ist eine tolle Sache, bei diesen Meisterschaften eine Goldmedaille gewonnen zu haben", meinte der 20- jährige Pertl. Haugan fiel im Finale weit zurück.

Der ÖSV hat damit auch die Medaillenwertung mit drei Gold- , vier Silber- und fünf Bronzemedaillen vor der Schweiz (3- 1-1) für sich entschieden. Die drei Goldmedaillen gingen durch Pertl und Nadine Fest (Doppel- Weltmeisterin im Super- G und der Kombination) allesamt an Kärntner.