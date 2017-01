Jetzt schlägt's 13! Shiffrin wieder Top- Favoritin

Die Entschuldigung an ihr Betreuerteam - von Mikaela Shiffrin! Dabei hätte wohl jede andere im Damen- Zirkus mehr Gründe gehabt, um schlecht drauf zu sein als die Führende im Gesamtweltcup. Egal, denn am Semmering folgte mit dem Sieg- Hattrick der große Stimmungswechsel, das Lächeln kehrte trotz andauernder Magenprobleme wieder zurück. "Als ich klein war, habe ich immer vom Fliegen geträumt. Näher als jetzt werde ich dem nicht mehr kommen - außer in einem Flugzeug", sagt die 21- Jährige daher vor dem Slalom in Zagreb. Wo die Amerikanerin bei ihren letzten beiden Auftritten triumphiert hatte - und wo es zum vierten (!) Mal in Serie das idente Siegerfoto geben könnte: In der Mitte die jubelnde Shiffrin, von vorne aus gesehen links daneben die Slowakin Veronika Velez- Zuzulova, rechts auf Platz drei die Schweizerin Wendy Holdener.

Foto: GEPA

Natürlich wirst du irgendwann sauer, wenn es so oft knapp nicht für ganz oben reicht. Aber man muss auch akzeptieren, was Mikaela derzeit leistet", so Zuzulova, mit 32 Jahren die Routinierteste im Trio. Während Holdener wie Shiffrin in jedem Slalom der Saison auf dem Treppchen stand, zum Auftakt in Levi Rang zwei belegt hatte. Und in den vier Rennen insgesamt dennoch stolze 4,28 Sekunden langsamer als Shiffrin war. Weshalb nach zuletzt zwölf Slalomsiegen in Serie die Chance riesig ist, dass es für Mikaela am Dienstag 13 schlägt …

Florian Gröger, Kronen Zeitung