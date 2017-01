Jagd auf Shiffrin und den Jackpot von 70.500 Euro

Rekorde sind da, um sie zu brechen! Das gilt insbesondere für Wunderkinder, zu denen Mikaela Shiffrin zählt. Der US- Star feierte in Marburg den 27. Weltcupsieg. Damit hat sie im Alter von 21 Jahren - sie wird erst im März 22 - einen Sieg mehr auf dem Konto als Legende Ingemar Stenmark, der mit 86 Weltcup- Erfolgen nach wie vor Nummer eins ist.

Zum Vergleich: Hirscher hatte mit 21 drei Triumphe gefeiert, Vonn vier. In Shiffrins Alter war nur eine besser: Annemarie Moser- Pröll, die bis 22 gar 41- mal auf dem obersten Podest gestanden war. Das wird sich selbst für Shiffrin nicht ausgehen. Was aber nichts daran ändert, dass sie ihre Siegesserie beim legendären Nightrace (Startzeiten: 17.45/20.45) fortsetzen will.

Höchstes Preisgeld

In Flachau hat sie zweimal gewonnen, im Vorjahr aber verletzungsbedingt gefehlt. Da staubte Veronika Velez- Zuzulova das Rekord- Siegerpreisgeld von über 69.000 Euro ab. Das für heuer noch erhöht wurde: 174.000 Euro brutto auf die ersten 30 und 70.561 für die Siegerin werden ausgeschüttet, 34.700 für Platz zwei und 19.500 für Rang drei. Zum Vergleich: Für einen Triumph im Skisprung- Weltcup gibt es 9400 Euro.

"Von dem her wäre es ganz cool. Wir fangen im März mit dem Hausbauen an", wüsste Lokalmatadorin Michi Kirchgasser, wohin mit dem Geld. In acht Heim- Auftritten war die 31- Jährige aber nie besser als Fünfte - ein Resultat, mit dem sie heuer jedoch zufrieden wäre.

Herbert Struber, Kronen Zeitung