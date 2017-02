Innerhofer verzichtet auf Antreten in St. Moritz

Der Südtiroler Christoph Innerhofer wird wegen des Haarrisses im linken Wadenbein nicht an den alpinen Ski- Weltmeisterschaften in St. Moritz teilnehmen. "Der Druck auf das Wadenbein ist zu groß, in beiden Testläufen hat es mich geschmissen. Unter diesen Voraussetzungen habe ich keine Chance auf eine Medaille", wird Innerhofer in diversen Medien zitiert.