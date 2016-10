Hütter fehlt in Sölden wegen Schuhrandprellung

"Muss Sölden aufgrund einer Schuhrandprellung leider auslassen - bis zu den Amerikarennen bin ich sicher wieder fit!", schrieb die bald 24- Jährige und unterstrich dies mit einem Augenzwinker- Smiley. Hütter war abgelaufene Saison Österreichs beste Speedfahrerin (Fünfte in Abfahrtswertung, Vierte im Super- G), im Riesentorlauf kam sie nur sporadisch zum Einsatz und erreichte keine Punkte.

In Übersee stehen am 26./27. November in Killington (USA) Riesentorlauf und Slalom auf dem Programm, von 2. bis 4. Dezember folgen in Lake Louise (CAN) zwei Abfahrten und ein Super- G.