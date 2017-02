Hirscher: "Ich gebe vom ersten Meter an Vollgas!"

Vielen steht der Mund ja heute noch offen. So einen Lauf - das hatte die Ski- Welt selten gesehen. "Aus einer anderen Welt", murrte die Konkurrenz im Ziel von Garmisch. Im ersten Durchgang war Marcel Hirscher beim letzten Riesentorlauf vor der WM noch zurückgelegen (0,09 Sekunden hinter Alexis Pinturault) im zweiten Lauf demolierte der Österreicher die Konkurrenz. 1,50 Sekunden vor Matts Olsson (SWE)!

Foto: GEPA

"Mein unbedingter Wille, Punkte zu holen, ist groß"

Das Markenzeichen des fünffachen Gesamtweltcup- Siegers in diesem Winter: Traum- Läufe im Finale, Wahnsinns- Angriffe in letzter Sekunde, Husarenritte zum Doch- noch- Sieg. Kein Zufall: "Mein unbedingter Wille, Punkte zu holen, ist groß. Im Weltcup gibt’s für mich nichts Schlimmeres, als schon nach drei Toren ein Rennen aufgeben zu müssen. Hemmungslos - das geht erst unter Zugzwang."

Foto: GEPA

"Von der ersten Sekunde an Vollgas. Das ist jetzt ein Muss"

Diesmal geht es auf der Corviglia in St. Moritz nicht um Weltcup- Punkte. Es geht um Gold, Silber, Bronze und da hat Marcel keine Zeit für Taktik: "Von der ersten Sekunde an Vollgas. Das ist jetzt ein Muss." Leicht wird das nicht. Das weiß der 27- Jährige: "Die Macht der Gewohnheit ist nicht leicht auszuschalten. Aber das ist die Herausforderung. Mein Plan ist, nach dem ersten Lauf möglichst wenig Rückstand zu haben." Nachsatz: "Oder gleich vorne zu sein."

Foto: AFP

Das Ziel ist Gold. Da redet Hirscher nicht lange herum. Erstmals seit Langem steht ihm US- Boy Ted Ligety nicht im Weg ("Schade, so ein Topfahrer würde einfach dazugehören") und die Riesentorlauf- Serie ist beeindruckend: Seit seiner ersten Einzel- Medaille (Silber in Schladming 2013) hat er in 37 Riesentorlauf- Rennen 13 Siege und 31 Podiumsplätze geholt.

Georg Fraisl, Kronen Zeitung