Hirscher hungrig auf Sieg - dieser Fleck soll weg!

Der alpine Zirkus - die etwas andere Sportwelt. Oder ist es vorstellbar, dass Cristiano Ronaldo und Lionel Messi in einem gemeinsamen Taxi zum "Clasico" fahren? Oder Andy Murray seinen Rivalen Novak Djokovic zum Grand- Slam- Finale mitnimmt?

Foto: facebook.com/Marcel Hirscher

Marcel Hirscher stieg am Samstag ins Flugzeug, um zum Slalom- Klassiker nach Wengen zu fliegen - und neben ihm im Privatjet saß Henrik Kristoffersen. Die (geheimen) Karten haben die beiden beim Flug naturgemäß nicht aufgedeckt. Die Positionen sind ohnehin klar: Der Norweger feierte bei vier Slalom- Starts in diesem Winter drei Siege - zuletzt in Adelboden lagen satte 2,19 Sekunden zwischen Henrik und Marcel. Was der Österreicher mit einer vielsagenden Geste im Ziel quittierte - ratlos breitete er die Arme aus.

Kristoffersen feierte im Vorjahr seinen ersten Sieg in Wengen. Auch das hat er Hirscher voraus. Denn für den 27- Jährigen ist der Ort am Fuße des Eigers noch ein weißer Fleck auf seiner persönlichen Erfolgs- Landkarte. In neun Versuchen in Wengen blieb Hirscher das ultimative Erfolgserlebnis versagt.

Eine Rarität für den Erfolgsmenschen Marcel H.: Seine 192 Weltcup- Rennen bestritt er in 31 verschiedenen Orten - in zwölf davon fehlt Marcel der Sieg. Wobei Wengen der einzige echte Klassiker auf dieser Liste ist.

"Cooles Rennen"

Fast skurril: Er kommt trotzdem gerne aufs Lauberhorn. "Ein schwieriger Hang, ein cooles Rennen. Ich freue mich jedes Jahr drauf", will Hirscher nichts von einer Lauberhorn- Allergie wissen. Dass der Fleck weg muss, steht freilich außer Frage: "Weil ich immer gewinnen will." Nach dem Rennen geht’s auf dem Luftweg heim. Mit Kristoffersen und Alexis Pinturault.

Georg Fraisl/Wengen, Kronen Zeitung