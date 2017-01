Hirscher hat endlich seinen 100. Podestplatz!

Mit einer sensationellen Finalfahrt hatte der Halbzeit- Dritte Hirscher auf dem wohl schwierigsten Riesentorlaufhang im Weltcup- Kalender die dichtgedrängte Konkurrenz - zwischen dem späteren Vierten Henrik Kristoffersen (NOR) und Achten Felix Neureuther (GER) lagen nur 24 Hundertstelsekunden - deklassiert. 1,99 (!) Sekunden Vorsprung leuchteten auf der Anzeigetafel auf, als Hirscher im Ziel unter dem tosenden Applaus der 27.400 Zuschauer abschwang.

Marcel Hirscher, Alexis Pinturault und Philipp Schörghofer Foto: APA/KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Schörghofer blieb anschließend auf dem berühmt- berüchtigten Chuenisbärgli 1,90 hinter Hirscher, hatte aber das Podest sicher - und so stand auf einmal nur noch Pinturault als Gegner oben. Dessen Vorsprung von 0,70 Sekunden nach dem ersten Lauf auf Hirscher schmolz kontinuierlich, läppische vier Hundertstelsekunden rettete der Franzose aber ins Ziel und holte sich damit den nationalen Rekord. Mit dem 19. Weltcup- Sieg seiner Karriere ist er nun erfolgreichster französischer Alpin- Skiläufer, der 25- Jährige überholte im nationalen Ranking Jean- Claude Killy (18).

Hirscher verwöhnt

"Der zweite Durchgang war gewaltig, das war einer meiner besseren. Ich habe mir im Ziel gedacht: 'Bist du deppert!'", sagte Hirscher, der sich über 80 Punkte ("Damit bin ich sehr zufrieden!") freute. Der zweite Durchgang gebe viel Vertrauen, er habe sich vom ersten Tor an besser angefühlt, ein bisschen Wut sei nach dem ersten, in dem er einen Fehler eingebaut hatte, dabei gewesen.

Marcel Hirscher auf dem Weg zu Platz zwei Foto: GEPA

Der 100. Podestrang machte ihn sprachlos. "Ich bin verwöhnt, es ist fast alltäglich." Was die Rekorde betrifft, werde es klass‘ sein, wenn er mal älter sei, mitzubekommen, wie andere seine Rekorde knacken würden. Im Disziplinen- Weltcup liegt Hirscher, für den es in Adelboden der insgesamt elfte Podestrang war, noch 44 Punkte vor Pinturault, gesamt hat er auf diesen 268 Zähler Vorsprung.

Philipp Schörghofer Foto: GEPA

Schörghofer bucht WM- Ticket

Es war bereits der vorletzte Riesentorlauf vor den Weltmeisterschaften in St. Moritz - der 33- jährige Schörghofer hat wohl mit den Saisonplatzierungen sieben, sechs und nun drei sein Ticket definitiv gebucht. Ein schwerer Fehler im ersten Durchgang kostete Zeit. "Aber oben weg und bis zum ersten langen Schwung bis Einfahrt Steilhang war es sehr gut", sagte der Salzburger, der am Ende zufrieden sein konnte, aber eingestand, dass er im zweiten Durchgang "nervös" war. Nach zwei siebenten Plätzen 2011 und 2013 kam er beim Klassiker jedoch erstmals auf das Podest.

Manuel Feller Foto: GEPA

Weltcup- Punkte gab es auch für Manuel Feller als 18., das wird wohl auch die WM- Teilnahmeberechtigung sein. Ganz zufrieden war er mit dem Resultat allerdings nicht, ärgerte sich über zu viele Fehler. "Es war immer der gleiche Fehler, dass es mich hinten so raufgedrückt hat, dann bin ich zwei, drei Mal irgendwo in der Garage gestanden. Das kostet natürlich extrem viel Zeit." Es sei wahrscheinlich der schwierigste Riesentorlauf in der Saison, aber auch einer der coolsten. "Das Publikum ist ein Wahnsinn, das fairste Publikum."

Während Christian Hirschbühl 30. wurde, verpassten Marco Schwarz (34.), Christoph Nösig (37.), Marcel Mathis (38.) und Roland Leitinger (41.) die Teilnahme am zweiten Durchgang. Ende Jänner wird der Riesentorlauf in Garmisch- Partenkirchen die Entscheidung darüber bringen müssen, wer als vierter ÖSV- Läufer bei der WM mit dabei ist.

Vorarlberger Meier nach Sturz im Krankenhaus

Für einen Schreckmoment sorgte bereits im 1. Durchgang der ÖSV- Youngster Daniel Meier: Der Vorarlberger blieb bei einem Tor hängen, kam zu Sturz und landete hart auf dem Kopf. Er dürfte kurz ohne Bewusstsein gewesen sein, war aber rasch wieder ansprechbar. Meier wurde nach der Erstversorgung auf der Piste mit dem Akja abtransportiert und zu näheren Untersuchungen ins Spital eingeliefert. Dort wird Meier wegen der erlittenen Gehirnerschütterung zur Beobachtung noch 24 Stunden bleiben. Die Computertomografie des Schädels war allerdings in Ordnung, teilte der ÖSV mit.

Das Ergebnis:

1. Alexis Pinturault (FRA) 2:23,99 Minuten

2. Marcel Hirscher (AUT) +0,04 Sekunden

3. Philipp Schörghofer (AUT) +1,94

4. Henrik Kristoffersen (NOR) +2,03

5. Mathieu Faivre (FRA) +2,05

6. Matts Olsson (SWE) +2,08

7. Victor Muffat- Jeandet (FRA) +2,20

8. Felix Neureuther (GER) +2,27

9. Florian Eisath (ITA) +2,77

10. Samu Torsti (FIN) +2,94

11. Leif Kristian Haugen (NOR) +3,06

12. Steve Missillier (FRA) +3,23

13. Manfred Mölgg (ITA) +3,31

14. Krystof Kryzl (CZE) +3,36

15. Zan Kranjec (SLO) +3,40

16. Filip Zubcic (CRO) +3,54

17. Björnar Neteland (NOR) +3,56

18. Manuel Feller (AUT) +3,61

19. Tommy Ford (USA) +3,72

20. Andre Myhrer (SWE) +3,87

21. Andreas Zampa (SVK) +3,96

22. Kjetil Jansrud (NOR) +4,09

23. Manuel Pleisch (SUI) +4,14

24. Brennan Rubie (USA) +4,24

25. Greg Galeotti (FRA) +4,26

26. Rasmus Windingstad (NOR) +4,34

27. Riccardo Tonetti (ITA) +4,47

28. Luca de Aliprandini (ITA) +4,54

29. Roberto Nani (ITA) +4,57

30. Christian Hirschbühl (AUT) +4,60

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Daniel Meier (AUT), Justin Murisier (SUI), Aleksander Aamodt Kilde (NOR), Cyprien Sarrazin (FRA), Stefan Luitz (GER), Gino Caviezel (SUI), Tim Jitloff (USA)

U.a. nicht für den 2. Lauf qualifiziert: 34. Marco Schwarz (AUT) 1:16,82 +3,91 - 37. Christoph Nösig (AUT) 1:17,14 +4,23 - 38. Marcel Mathis (AUT) 1:17,17 +4,26 - 41. Roland Leitinger (AUT) 1:17,22 +4,31

Der Stand im Gesamt- Weltcup:

1. Marcel Hirscher (AUT) 833 Punkte

2. Alexis Pinturault (FRA) 565

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 492

4. Kjetil Jansrud (NOR) 491

5. Felix Neureuther (GER) 335

6. Manfred Mölgg (ITA) 316

7. Mathieu Faivre (FRA) 315

8. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 291

9. Andre Myhrer (SWE) 237

10. Aksel Lund Svindal (NOR) 220

11. Max Franz (AUT) 217

12. Carlo Janka (SUI) 206

13. Victor Muffat- Jeandet (FRA) 196

14. Dominik Paris (ITA) 195

15. Michael Matt (AUT) 189

15. Erik Guay (CAN) 189

Weiters:

18. Philipp Schörghofer (AUT) 169

20. Hannes Reichelt (AUT) 144

22. Manuel Feller (AUT) 140

35. Matthias Mayer (AUT) 111

48. Vincent Kriechmayr (AUT) 73

53. Marc Digruber (AUT) 69

63. Roland Leitinger (AUT) 55

65. Romed Baumann (AUT) 49

70. Christoph Nösig (AUT) 44

79. Marco Schwarz (AUT) 34

95. Christian Hirschbühl (AUT) 20

99. Patrick Schweiger (AUT) 18

101. Klaus Kröll (AUT) 17

113. Christian Walder (AUT) 10

121. Otmar Striedinger (AUT) 6

131. Christoph Krenn (AUT) 3

Der Stand im RTL- Weltcup:

1. Marcel Hirscher (AUT) 433 Punkte

2. Alexis Pinturault (FRA) 389

3. Mathieu Faivre (FRA) 315

4. Henrik Kristoffersen (NOR) 232

5. Felix Neureuther (GER) 205

6. Philipp Schörghofer (AUT) 169

7. Leif Kristian Haugen (NOR) 149

8. Florian Eisath (ITA) 142

9. Andre Myhrer (SWE) 138

10. Zan Kranjec (SLO) 136

11. Stefan Luitz (GER) 126

12. Victor Muffat- Jeandet (FRA) 125

13. Luca de Aliprandini (ITA) 122

14. Cyprien Sarrazin (FRA) 111

15. Carlo Janka (SUI) 111

Weiters:

16. Manuel Feller (AUT) 95

28. Roland Leitinger (AUT) 55

30. Christoph Nösig (AUT) 44

50. Christian Hirschbühl (AUT) 1