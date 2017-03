Hirscher hat den sechsten "depperten Glasbecher"!

D oppel-

Weltmeister, zum sechsten MalWeltcupsieger,Weltcupsieger,WeltcupsiegerMarcel Hirscher darf eineSaison bejubeln. Im allerletzten Rennen brachte er die Zwischenführung nach Durchgang eins aber nicht ins Ziel, musste sich mit Platz vier zufrieden geben. Danach bekam er aber zum sechsten Mal den "depperten Glasbecher" (Originalzitat von Marcel Hirscher aus dem Jahr 2013) überreicht.

Marcel Hirscher hat eine persönlichen Bestleistung aufgestellt, was den Vorsprung betrifft, mit dem er den alpinen Ski- Gesamtweltcup gewonnen hat. 2017 hatte Hirscher nach 44 Rennen 497 Zähler Vorsprung auf den Norweger Henrik Kristoffersen, heuer sind es bei nur 36 Bewerben 675 auf dessen Landsmann Kjetil Jansrud.

Hirscher mit seinen drei Kristallkugeln für Gesamt-, Slalom- und RTL-Weltcup! Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Den Rekord hält übrigens seit 2001 der Salzburger Hermann Maier, als er 743 Punkte vor Landsmann Stephan Eberharter gewann.

Slalom in Aspen:

1. Andre Myhrer (SWE) 1:27,97 Min.

2. Felix Neureuther (GER) 1:28,11 +00,14

3. Michael Matt (AUT) 1:28,12 +00,15

4. Marcel Hirscher (AUT) 1:28,29 +00,32

5. Manfred Mölgg (ITA) 1:28,40 +00,43

6. Mattias Hargin (SWE) 1:28,54 +00,57

7. Alexander Choroschilow (RUS) 1:28,62 +00,65

8. David Ryding (GBR) 1:28,79 +00,82

9. Stefano Gross (ITA) 1:28,81 +00,84

10. Luca Aerni (SUI) 1:28,85 +00,88

11. Julien Lizeroux (FRA) 1:28,91 +00,94

11. Giuliano Razzoli (ITA) 1:28,91 +00,94

13. Sebastian- Foss Solevaag (NOR) 1:28,93 +00,96

14. Jean- Baptiste Grange (FRA) 1:28,97 +01,00

15. Daniel Yule (SUI) 1:29,04 +01,07

16. Manuel Feller (AUT) 1:29,09 +01,12

17. Naoki Yuasa (JPN) 1:29,33 +01,36

18. Marco Schwarz (AUT) 1:29,34 +01,37

19. Patrick Thaler (ITA) 1:29,37 +01,40

20. Alexis Pinturault (FRA) 1:29,42 +01,45

21. Linus Straßer (GER) 1:29,52 +01,55

22. Marc Digruber (AUT) 1:30,04 +02,07

23. Leif Kristian Haugen (NOR) 1:34,97 +07,00

24. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:35,11 +07,14