Helene Fischer: "Aufstehen und Stärke zeigen"

"Krone": Was fasziniert Sie an der Idee der Special Olympics?

Helene Fischer: Bei den Special Olympics zeigen intellektuell beeinträchtigte Menschen, zu welchen Höchstleistungen sie in der Lage sind. Denn sie werden leider noch häufig unterschätzt. Die Spiele stehen für Akzeptanz und Inklusion, und das ist doch eine schöne und wichtige Botschaft.

Foto: GEPA

"Krone": Worum geht’s in dem offiziellen Lied der Special Olympics, welches Sie interpretieren

Fischer: Der Song ist ein Aufruf, aufzustehen und seine Stärken zu zeigen. Niemand ist perfekt. Wichtig ist nur, dass man kämpft und sich auch nach Misserfolgen sagt: Jetzt erst recht! Ich wünsche mir, dass diese Menschen stolz sind auf das, was sie erreicht haben. In den meisten von uns steckt doch ein "Fighter". Alle Sportler müssen sich anstrengen, so auch hier bei den Special Olympics, und ich bewundere diesen Ehrgeiz und unbändigen Willen sehr. So ist die Botschaft meines Songs nicht unbedingt nur an die Teilnehmer dieser Weltwinterspiele gerichtet, sondern sie ist universell. Sie gilt für alle, deren Bedingungen vielleicht weniger Erfolg versprechend erscheinen. Die aber nicht aufgeben und am Ende belohnt werden.

Helene Fischer bei der Eröffnungsfeier der Special Olympics in Schladming Foto: APA/BARBARA GINDL

"Krone: Was können Ihre Auftritte in Bezug auf intellektuell beeinträchtigte Menschen bewirken?

Fischer: Ach, da möchte ich meine Rolle nicht überbewerten. Ich mache Musik, und die soll in erster Linie unterhalten. Sollte ich aber etwas dazu beitragen können, dass die Special Olympics durch mich und meine Musik mehr Aufmerksamkeit bekommen, dann ist’s perfekt.

Kronen Zeitung