Heftige Verletzung! Saison für Fritz Dopfer vorbei

Der Verletzungsteufel hält den Ski- Weltcup im Schwitzkasten! Der WM- Winter ist für den deutschen Skirennläufer Fritz Dopfer wegen eines gebrochenen Schien- und Wadenbeins vorzeitig beendet. Der Slalom- Vize- Weltmeister zog sich die Verletzung am linken Unterschenkel am Sonntag bei einem Trainingssturz im Zillertal in Österreich zu. Der 29- Jährige wurde bereits operiert.