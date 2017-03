Harvey holt über 50 km 1. Einzel- Gold für Kanada

Hauke sah sich dennoch auf dem richtigen Weg. Sein Ziel eines Top- 30- Platzes verfehlte der Steirer wie im Skiathlon (31.) knapp, er war aber trotz des Rückstands von 4:44,2 Minuten nicht unzufrieden. "Die schnellen Bedingungen liegen mir nicht so gut, aber es war kein schlechtes Rennen", sagte der 24- Jährige. Nach einer Nebenhöhlenoperation hatte er vergangene Saison lange aussetzen müssen, nun pirscht er sich wieder an die Besten heran. "Es fehlt in manchen Situationen noch ein bisschen das Selbstvertrauen, aber ich bin gut unterwegs", meinte Hauke.

Tritscher: "Gemerkt, dass ich auf diesem Niveau nicht mitkomme"

Tritscher musste dem hohen Tempo, das vor allem die Russen Ustjugow und Alexej Tscherwotkin von Beginn an anschlugen, mehr Tribut zollen als sein Teamkollege. Die Probleme, die den Salzburger Anfang Jänner eingebremst hatten, wirkten nach. "Ich habe nach 20 Kilometern gemerkt, dass ich auf diesem Niveau nicht mitkomme", sagte der 28- Jährige, dessen Rückstand 8:20,6 Minuten betrug. "Ich habe lange gekämpft, aufgeben wollte ich nicht." Er habe nach einem Übertraining und einer Pause nicht mehr das nötige Niveau erreicht. Tritscher wird die Saison nun beenden und für das nächste Olympia- Jahr neu aufbauen. "Das war ein Jahr zum Vergessen, aber ich will zurück zu alter Stärke."

Harvey: "Das war das beste Rennen meines Lebens, es ist unglaublich"

Stärke bewies Harvey auf dem Weg zu seiner fünften Medaille. Er skatete in dem Massenstartrennen stets im Vorderfeld und fand die beste Position, als der Norweger Martin Johnsrud Sundby auf den letzten 1,2 Kilometern die Jagd um Edelmetall so richtig eröffnete. "Das war das beste Rennen meines Lebens, es ist unglaublich", jubelte der 28- Jährige. Doppel- Weltmeister Ustjugow holte mit Silber seine fünfte Medaille in Lahti. So viele hat sonst niemand erobert. Johnsrud Sundby bleibt hingegen weiter ohne Einzel- Gold, er musste sich mit dem fünften Rang begnügen (+3,0), Titelverteidiger Petter Northug wurde Achter (12,3).

Damit blieben Norwegens Herren erstmals seit 1995 in WM- Einzelrennen ohne Gold. Für die Norsker war dieses WM- Jahr übrigens überhaupt eine Pleite, was die männlichen Einzelsportler betrifft. Erstmals seit 1970 haben die Skandinavier weder bei den Nordischen noch bei den Biathleten und auch nicht bei den Alpinen einen Einzel- Weltmeister gestellt.

Das Ergebnis:

1. Alex Harvey (CAN) 1:46:28,9 Stunden

2. Sergej Ustjugow (RUS) + 0,6 Sekunden

3. Matti Heikinen (FIN) +1,4

4. Andrew Musgrave (GBR) +2,9

5. Martin Johnsrud Sundby (NOR) +3,0

6. Sjur Röthe (NOR) +3,4

7. Dario Cologna (SUI) +8,9

8. Petter Northug (NOR) +12,3

9. Maurice Manificat (FRA) +13,4

10. Hans Christer Holund (NOR) +14,3

Weiters:

35. Max Hauke (AUT) +4:44,2 Minuten

45. Bernhard Tritscher (AUT) +8:20,6