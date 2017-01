Gruber bei Comeback Sechster - Rydzek siegt

Nichts Neues im Weltcup der Nordischen Kombination: Auch der elfte Einzelbewerb des WM- Winters endete am Samstag mit einem deutschen Erfolg. Johannes Rydzek feierte in Chaux- Neuve seinen vierten Saisonsieg, er setzte sich 2,8 Sekunden vor Fabian Rießle durch. Bernhard Gruber landete beim Comeback nach einer Erkrankung als bester Österreicher an sechster Stelle (+35,2) vor Franz- Josef Rehrl (39,8).