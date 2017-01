"Großmaul" Vonn: "2018 trete ich gegen Männer an!"

Sie hat es wieder getan! Gerade erst hat sie ihr großartiges Comeback geschafft, heizt Lindsey Vonn in einem Interview mit der Denver Post den Geschlechterkampf wieder an: "Ich will 2018 gegen die Herren antreten. Bei der Abfahrt in Lake Louise." Schon vor mehreren Jahren hat sie diesen Plan aufgebracht, aber bei der FIS ist man nicht begeistert. Die anderen Ski- Damen schmunzeln hinter vorgehaltener Hand drüber - und viele glauben nur an einen Vonnschen Marketing- Gag.